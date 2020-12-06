Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Выстрел из расположенной в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга гаубицы ДЗ0 совершил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост главы «Роснано». Об этом 6 декабря чиновник сам сообщил в соцсети Facebook.

Чубайс, который таким образом решил отметить свое новое назначение, обнародовал на странице соответствующее фото.

Бывший глава «Роснано» написал, что выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости он совершил в «ознаменование начала новой миссии». При этом Чубайс добавил, что «отрицательных экологических последствий» и «вредного воздействия на климат» выстрел не произвел.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что должность специального представителя президента России по связям с международными организациями считает «интересной и значимой для страны».

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