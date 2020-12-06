Монтевидео, , 20:47 — REGNUM Правительство Уругвая объявило трёхдневный траур в связи со смертью бывшего президента страны Табаре Васкеса, сообщили 6 декабря в пресс-службе администрации главы государства.

«Правительство объявило национальный траур с 6 по 8 декабря. Флаги на всех государственных зданиях внутри страны и за ее пределами будут приспущены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент страны умер 6 декабре в возрасте 80 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Васкес занимал пост главы Уругвая с 2005 по 2010 год и с 2015 по 2020 год.

Напомним, в августе 2019 года врачи обнаружили у Васкеса злокачественное образование в правом легком с подозрениями на рак. В декабре того же года после прохождения им курса лучевой терапии для борьбы с раком легких признаков заболевания выявлено не было.

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