Приштина, , 20:52 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла 6 декабря поздравила руководство и народ Финляндии с Днем независимости.

Мелиза Харадинай-Стубла Facebook.com/melizaharadinajstublla

Читайте также: Финляндия пообещала Косово помощь в подготовке к диалогу с Сербией

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Финляндия признала независимость Косово 7 марта 2008 года и установила дипломатические отношения с этой республикой 2 февраля 2009 года.

ИА REGNUM) ее президента Мартти Ахтисаари, вклад в устойчивый мир в рамках КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово — ИА REGNUM), признание независимости и поддержку в укреплении международной правосубъектности Косово. Мелиза Харадинай-Стубла Мы благодарны за помощь, которую Финляндия предоставила Косово на пути государтсвостроительства, за активную вовлеченность (в проблемы края —) ее президента, вклад в устойчивый мир в рамках КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово —), признание независимости и поддержку в укреплении международной правосубъектности Косово.

Глава внешнеполитического ведомства Косово высказала готовность к углублению двустороннего сотрудничества между Косово и Финляндией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Читайте ранее в этом сюжете: В Финляндии запущена школьная программа на албанском языке