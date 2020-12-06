Приштина, 6 декабря 2020, 20:52 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово Мелиза Харадинай-Стубла 6 декабря поздравила руководство и народ Финляндии с Днем независимости.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Финляндия признала независимость Косово 7 марта 2008 года и установила дипломатические отношения с этой республикой 2 февраля 2009 года.
Глава внешнеполитического ведомства Косово высказала готовность к углублению двустороннего сотрудничества между Косово и Финляндией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
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