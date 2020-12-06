Каракас, , 19:35 — REGNUM Утверждения ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле свидетельствуют об их неспособности смотреть правде в глаза, заявил 6 декабря посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Заявления представителей правительств ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле — свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза», — цитирует посла РИА Новости.

Он добавил, что эти страны «считают, что имеют право не уважать право других».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Государственном департаменте США заявили, что должностные лица в Венесуэле могут попасть в санкционные списки, если допустят «фальсификации» на парламентских выборах.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Венесуэле проходят выборы в Национальную ассамблею.

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