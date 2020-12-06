Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Свое новое назначение Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост главы «Роснано», «отметил» выстрелом из гаубицы в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Об этом 6 декабря в соцсети Facebook он сам сообщил, выложив соответствующую фотографию.

Анатолий Чубайс стреляет из гаубицы Facebook.com/anatoly.chubays

Чубайс написал, что именно начало его «новой миссии» «ознаменовал» данный выстрел из гаубицы.

«В 12:00 (совпадает с московским) совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости!» — отметил экс-главы «Роснано».

Чубайс добавил, что к негативным экологическим последствиям данный выстрел не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Чубайс, согласно подписанному главой государства Владимиром Путиным указу, был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями.

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