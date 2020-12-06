Минск, , 19:15 — REGNUM В Белоруссии во время акций протеста правоохранители задержали более 100 человек, сообщает 6 декабря правозащитный центр «Весна».

Правозащитный центр публикуют на своем сайте список тех, о задержании которых известно в настоящее время. Так, в списке числятся 107 человек.

Большинство задержаний производилось в Минске, остальные — в Бресте, Гродно, Смолевичах, Хотежино.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и ряде городов Белоруссии сегодня проходит акция протеста, организованная посредством оппозиционных telegram-каналов.

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