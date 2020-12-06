Киев, , 19:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с украинскими военными в Донбассе, поздравил их с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Об этом сообщила 6 декабря пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Президент (Владимир Зеленский) поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки, — говорится в сообщении. — Он поблагодарил воинов за службу».

Отмечается, что украинский лидер также осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе офиса украинского главы государства сообщили, что 6 декабря в Донбасс прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Зеленский прибыл в Донбасс