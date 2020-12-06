Варшава, , 18:44 — REGNUM Генеральный прокурор Польши обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии основному закону страны целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии (КПП). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Флаг Польши

Отмечается, что партия якобы использовала в своей программе и деятельности «тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией», а члены Коммунистической партии «подрывают существующий демократический порядок».

«Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века, — сообщили в ведомстве. — Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России».

По данным следователей, в программе КПП утверждается, что «пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало второй мировой войны несет как нацистская Германия, так и СССР, а пакт Молотова — Риббентропа был «военным союзом». По его словам, XX век принес миру «невообразимые страдания и смерть сотен миллионов людей — убитых во имя тоталитарных идеологий».

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