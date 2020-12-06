6 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 17:52 — REGNUM МИД РФ прокомментировал сообщения японских СМИ о провокации Госдепа США, требующего от уроженцев российских южных Курильских островов при обращении за американской визой и видом на жительство указывать себя в документах… гражданами Японии (?!). Хотя японская газета «Хоккайдо симбун» утверждает, что существующая десятилетиями подобная практика была неизвестна МИД Японии, верится в это с трудом. Скорее, наоборот, эта провокация не только была согласована между Вашингтоном и Токио, но и, не исключаю, инициирована японскими властями, изыскивающими любые методы, включая изощренные и каверзные, обозначить русские Курилы как «свои». Тем самым «подтверждая» постановление японского парламента от 2009 года о распространении на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи «суверенитета Японии».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР», — говорится в Twitter Министерства иностранных дел РФ. «В сообщении также отмечается, что сейчас Госдеп США ставит под сомнения итоги Второй Мировой войны и «поощряет реваншизм» «, — говорится в информации РИА Новости. «Знайте свои границы и красные линии», — подытожили в российском МИД.

Внешнеполитическое ведомство России до последнего времени избегало использовать слово реваншизм, характеризуя незаконные притязания японского правительства, хотя призывы не признавать итоги Второй мировой войны и изменить их звучат все громче и становятся все более угрожающими. Для того чтобы убедиться в этом достаточно ознакомиться с открыто публикуемыми в СМИ Японии призывами японцев из числа «потомков самураев», отказаться от переговоров с Россией и готовиться к военному решению вопроса о «северных территориях». С этой целью поддерживается не только все более масштабное строительство японских вооруженных сил, но и обзаведение Страной восходящего солнца ядерным оружием. И если раньше, памятуя об истории японского милитаризма, Вашингтон сдерживал эти настроения, то ныне такое развитие ситуации поддерживается страной-сюзереном Японии. Во всяком случае, этого чуть ли не потребовал президент США Дональд Трамп, а представители противостоящей ему Демократической партии США в Конгрессе и Сенате его не одернули.

Фактом истории является то, что Вашингтон сразу после окончания Второй мировой войны делал все от него зависящее, чтобы не допустить японо-советского урегулирования, для чего, в частности, и изобрел «проблему северных территорий», всячески поощряя Токио к ужесточению политики в отношении СССР, выдвижению к нашей стране неприемлемых территориальных требований. Можно не сомневаться, что в случае прихода к власти Джозефа Байдена эта линия будет продолжена. Поэтому уже сейчас надо предупредить Токио, что вмешательство американской администрации в российско-японские отношения будет решительным образом пресекаться Москвой и может привести к прекращению любых переговоров об условиях заключения мирного договора. Тем более что этот договор давно стал анахронизмом, и России не нужен. Как уже отмечалось, нужен он японскому правительству, причем с единственной целью — вынудить российских руководителей «дать слабину» и неизвестно ради чего сдать Курилы японским реваншистам. Понимая это, российская сторона, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, уже несколько месяцев назад предоставила Токио проект «большого договора» о мире, дружбе и сотрудничестве. Но ответа, скорее всего, не будет, а, если и будет, то отрицательный, ибо, как не скрывают японские политики, никакой договор с Россией без Курил их не устроит.

Ну, а пакости и провокации, вроде принуждения желающих получить американскую визу жителей российских южных Курил называть себя «японцами», да еще с абсурдным требованием «платить налоги в японскую казну», полагаю, будут продолжаться. И хотя на сегодняшний день в США пока признают жителей Сахалина гражданами РФ, с учетом определения японскими правыми «оккупированными территориями» всех Курил и Карафуто (Сахалин), нельзя исключать распространения подобных абсурдных иммиграционных требований Госдепа США и на других жителей Сахалинской области.