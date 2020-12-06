Минск, , 17:22 — REGNUM В Белоруссии во время акции протеста задержали 60 человек, сообщает 6 декабря правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что среди задержанных — корреспонденты гродненского информационного агентства БелаПАН Сергей Людкевич и Мария Хоревич.

Правозащитный центр публикуют на своем сайте список тех, о задержании которых известно в настоящее время.

В Минске и ряде городов Белоруссии сегодня проходят акции протеста, организованная посредством оппозиционных telegram-каналов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 декабря, следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос всех 20 сотрудников издания «Наша нива».

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