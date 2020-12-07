Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, состоится встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и и.о. президента Киргизии, председателя парламента Киргизии (Жогорку Кенеш) Талантом Мамытовым, сообщает ИА REGNUM.

В ходе встречи планируется обсудить ключевые темы российско-киргизского сотрудничества в рамках парламентского измерения, вопросы взаимодействия в различных международных форматах, в том числе, ПА ОДКБ, МПА СНГ, Межпарламентского союза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов 6 декабря отправился в Москву с трехдневным рабочим визитом. Помимо встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным у него запланированы встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.