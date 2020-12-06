Чебоксары, , 16:56 — REGNUM В Чувашии в возрасте 74 лет скончался бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов, об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своём Instagram.

«Сегодня (6 декабря) на 75-м году жизни скончался Игумнов Анатолий Александрович», — написал Николаев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Игумнова, который возглавлял Чебоксары с 1995 по 2002 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября ушёл из жизни бывший глава Республики Хакасии Виктор Зимин. Он был госпитализирован в августе после того, как у него в ходе рабочей поездки на Дальний Восток был выявлен коронавирус, и находился на лечении в Москве.

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