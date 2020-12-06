Москва, , 16:42 — REGNUM Руководство Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Красноярскому краю встретилось с волонтёром из Италии Валерио Дзанетти, который накануне попросил президента России Владимира Путина о российском гражданстве. Об этом 6 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Красноярске прошла встреча руководства Управления по вопросам миграции краевого главка с Валерио Дзанетти», — цитирует Волк сайт «МВД Медиа».

По её словам, Дзанетти живёт в Красноярском крае на протяжении восьми лет, мужчина активно участвует в волонтёрском движении. Также он в течение нескольких лет преподавал иностранные языки в одном из вузов региона.

Отмечается, что во время встречи была достигнута договоренность, что в ближайшее время Дзанетти представит все документы, после чего вопрос о его приёме в российское гражданство будет рассмотрен в возможно короткий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение двойного гражданства Российской Федерации и США.

Предоставление официального вида на жительство в России экс-сотруднику АНБ США Эдварду Сноудену вызвало одобрение со стороны интернет-сообщества. Граждане прокомментировали событие в сервисе «Яндекс.Новости».

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