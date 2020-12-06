Кишинёв, , 16:22 — REGNUM В Молдавии участники митинга в поддержку избранного президента Майи Санду потребовали немедленного роспуска правительства, об этом говорится в резолюции протестующих.

В документе говорится, что правительство Иона Кику несёт ответственность «за ухудшение ситуации в экономике и социальной жизни, продвигает коррупционные схемы, а население продолжает бедствовать».

«Парламент должен быть срочно распущен согласно нормам конституции. Требуем проведения досрочных парламентских выборов», — цитирует ТАСС выдержки из резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на митинге в Кишиневе в ходе выступления новоизбранный президент Молдавии Майя Санду призвала действующее правительство подать в отставку.

В ходе выступления политик также обвинила пока еще действующего президента Молдавии Игоря Додона в том, что он пытается «посеять хаос, углубить кризис, удержать нас в международной изоляции, сделать жизнь людей еще тяжелее, отомстить людям за то, что они не голосовали за него».

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