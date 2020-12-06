Москва, , 16:05 — REGNUM Правила розыгрыша грин-карт, согласно которым США на протяжении многих лет считают родившихся на Южных Курилах граждан РФ уроженцами Японии, прокомментировали 6 декабря в МИД России.

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР», — говорится в сообщении российского МИД на странице ведомства в соцсети Twitter.

Также в МИД РФ подчеркнули, что США этим свои решением ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и занимаются поощрением «реваншизма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков (фракция КПРФ) заявил, что правила розыгрыша грин-карт, согласно которым США считают родившихся на Южных Курилах жителей России уроженцами Японии, являются антироссийским шагом.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждан России, родившихся на южных Курилах, в США признали японцами