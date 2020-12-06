Кишинёв, , 15:38 — REGNUM В полиции Молдавии сообщили, что 6 декабря на митинге в Кишиневе присутствовали порядка пяти тысяч человек. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой силового ведомства.

«Протест на площади Великого НС (Национального собрания — ИА REGNUM) закончился. На акции присутствовало около 5000 человек», — говорится в заявлении.

В полиции также поблагодарили за то, что митинг прошел мирно.

Как сообщает NewsMaker, организаторы протеста со сцены на митинге в Кишиневе заявили, что на митинге присутствовали 50 000 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, на митинге в Кишиневе в ходе выступления новоизбранный президент Молдавии Майя Санду призвала действующее правительство подать в отставку.