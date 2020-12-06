Москва, , 16:14 — REGNUM Требование оппозиции Армении к премьер-министру республики Николу Пашиняну уйти в отставку до 8 декабря вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в сервисе Яндекс.Новости.

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«У меня сложилось впечатление, что никому не нужен народ армянский, а главное самому народу не нужно это государство!», — написала Ирина С.

Некоторые пользователи призвали задуматься над тем, что оппозиция намеревается делать помимо того, чтобы добиться отставки Пашиняна. Граждане намекают, что руль управления страной могут перехватить ничуть не менее одиозные фигуры, которые способны привести Армению к окончательному краху.

«Не все так просто. Что за толпа пошла «снимать» Пашиняна? Что она намерена делать после его отставки? Кто будет новым Премьером? Каковы его цели и задачи? Курс? Тут очень много вопросов. В Армении действует большое количество НКО, готовых подхватить эстафету напряженности в Карабахе. Готовых влиять на курс развития Армении. Это и соросята и сотрудники ЦРУ и других разведок. Им выгоден очаг напряженности на Кавказе. И они готовы на многое, что б этот очаг не погас. Так что снятие с должности Пашиняна, это совсем не вопрос. Вопрос: кто будет вместо него?», — пишет populowandrei.

Другие комментаторы пришли к выводу, что граждане Армении попросту выбрали наименьшее из зол и решили, что лучше уж кто угодно, кроме Пашиняна. Граждане уверены, что процессы внутри Армении сейчас происходят под пристальным присмотром Российской Федерации, которая продавит собственные интересы.

«У армян есть два пути. Остаться хоть с чем то или остаться без ничего. Митингующие выбирают второе. Если бы эти митингующие так же рьяно рвались защищать Нагорный Карабах, как они это делают сейчас на митинге, история Карабаха могла бы сложиться по-другому. Считаю, что Кремлю выгодно то, что происходит сейчас в Армении. Именно поэтому была задержка в решении данного конфликта, а не из-за решений Пашиняна», — считает А. Кузьмин.

Множество комментариев содержит в себе злорадство по поводу того, что граждане Армении сами на свою голову выбрали себе такого премьер-министра. Пользователи считают, что в проигрыше Карабаха виноват не премьер-министр, а сам армянский народ.

«А недавно был для них почти бог. В борьбе с Россией и со стремлением вступления в НАТО и в безответной любви к Европе были с Пашиняном едины — до слёз и до соплей. Европа их не полюбила, в НАТО не берут. Не оправдал доверия. И на войну не пошли — струсили. Думали, Пашинян или русские за всех армян отдуваться будут. Какой электорат, такой и президент», — поделилась мнением Елена Г.

Напомним, 5 декабря оппозиция Армении предоставила премьер-министру республики Николу Пашиняну время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку.