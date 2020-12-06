Минск, , 15:37 — REGNUM В Белоруссии в ходе акций протеста, которые проходят сегодня в различных городах республики, задержали 34 участника несанкционированных массовых мероприятий. Список задержанных был опубликован 6 декабря правозащитным центром «Весна» и периодически дополняется.

Протестующие в Минске (сс) Homoatrox

По информации источника, одного человека задержали в Бресте, троих — в Гродно, тридцать человек были задержаны в белорусской столице. Двое из задержанных в Гродно являются журналистами.

Напомним, сегодня в Минске и других городах Белоруссии проходит очередная воскресная акция протеста, организованная посредством оппозиционных telegram-каналов. Сегодняшняя акция получила название «Марш воли».

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