Кишинёв, 6 декабря 2020, 16:16 — REGNUM Председатель молдавской Партии национального единства Октавиан Цыку заявил, что причиной всех зол в Молдавии является Российская Федерация. Об этом он заявил 6 декабря в ходе выступления на митинге, который по призыву Майи Санду проходит сегодня в молдавской столице.
Политик также заявил, что единственный путь Молдавии — объединение с соседней Румынией.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе выступления на митинге в Кишиневе Майя Санду потребовала отставки правительства во главе с Ионом Кику.