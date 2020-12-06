Кишинёв, , 16:16 — REGNUM Председатель молдавской Партии национального единства Октавиан Цыку заявил, что причиной всех зол в Молдавии является Российская Федерация. Об этом он заявил 6 декабря в ходе выступления на митинге, который по призыву Майи Санду проходит сегодня в молдавской столице.

«Причина всего зла в Молдове — Путинская Россия. Это всегда будет нашей главной проблемой. Из-за Додона сапог Путина ступил на нашу землю, как к себе домой», — цитирует Цыку «Аргументы и факты в Молдове».

Политик также заявил, что единственный путь Молдавии — объединение с соседней Румынией.

«У нас есть единственный путь — воссоединение с Румынией в Европейском союзе. Нет другого решения. Мы должны дать гражданам европейское и евроатлантическое будущее», — заявил Цыку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе выступления на митинге в Кишиневе Майя Санду потребовала отставки правительства во главе с Ионом Кику.