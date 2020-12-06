Москва, , 14:30 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Еленма Перминова (Курганская область) прокомментировала призыв первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT и ужесточить санкции против Москвы.

Напомним, что Кравчук на украинским телевидении выступил с призывом ужесточить санкции против России и отключить РФ от SWIFT. Сделать это надо потому, что никакого прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе нет, пояснил Кравчук.

Стоит отметить, что конфликт в Донбассе не урегулируются по той причине, что этого совершенно не хочет Украина. Но Кравчук пытается переложить вину на Россию.

Сенатор Перминова напомнила, что предложения отключить Россию от SWIFT звучали и раньше, но политик уверена, что эти предложения реализованы не будут.

«Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место», — сказала Перминова.