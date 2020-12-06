Киев, , 14:31 — REGNUM Украинские пограничники не впустили на территорию Украины двух граждан России, один из которых — актер, радиоведущий и рок-музыкант, участник группы «Звуки Му» Петр Мамонов, сообщили 6 декабря в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел 5 декабря в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции. Мамонов по информации пограничной службы Украины вместе с гражданкой России направлялись на Украину с частным визитом.

Украинские пограничники в ходе опроса выяснили, что ранее Мамонов и его спутница посещали Крым, нарушая установленный Киевом порядок въезда-выезда на территорию полуострова.

«Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», — сообщает источник.

Отметим, Украина не признает воссоединение Крыма с Российской Федерацией, которое произошло в 2014 году. Киев считает Крымский полуостров своей территорией и требует, чтоб все желающие посетить Крым въезжали туда с территории Украины, то есть — из Херонской области.

Читайте также: Актёру Кириллу Гребенщикову запретили въезд на Украину

Напомним, ранее сроком на три года запретили въезд на Украину российскому актёру Кириллу Гребенщикову.