Минск, , 14:04 — REGNUM Масштабный сбой произошел в работе месснджера Telegram на территории Белоруссии. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных интернет-сервисов.

Стоит отметить, что сегодня в Белоруссии проходит очередная акция протеста против действующего главы государства Александра Лукашенко. Не секрет, что прозападная оппозиция использует Telegram для координации своих действий и получения указаний от разведок Польши и Литвы, которые курируют протест.

Ранее белорусские власти уже блокировали работу интернета на территории Белоруссии в дни наиболее острых протестов. Однако такие блокировки имеют издержку — компании, которые работают в интернете несут убытки.