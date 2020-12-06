Кишинёв, , 13:39 — REGNUM В Кишиневе на площади Великого национального собрания проходит акция протеста, прийти на которую ранее призвала новоизбранный президент Молдавии Майя Санду, пока еще не вступившая в должность. Об этом 6 декабря сообщают молдавские СМИ.

По состоянию на 11:15 (12:15 мск) в центре Кишинева по оценке «Комсомольской правды в Молдове» находились около двух с половиной тысяч человек.

Позже на митинг прибыла Майя Санду. В ходе выступления перед собравшимися политик заявила о необходимости отставки действующего правительства.

«Пусть [премьер-министр Молдавии Ион] Кику уйдет в отставку в ближайшие несколько часов и мы можем начать досрочные парламентские выборы», — цитирует Санду NewsMaker.

Политик также заявила, что в молдавском парламенте нет 51 «достойного депутата», который поддержал бы правительство, работающее в интересах людей.

«Вот почему нам необходимо провести досрочные парламентские выборы, привлечь больше депутатов и назначить честное правительство, которое будет решать проблемы людей», — пояснила она.

Организаторы митинга, а также Майя Санду в ходе своего выступления призвали собравшихся соблюдать социальную дистанцию во избежание распространения коронавируса. По словам политика люди вынуждены были выйти на улицы Кишинева в разгар пандемии коронавируса из-за «преступников в парламенте».

«Хуже того, мы вынуждены выходить на улицы во время пандемии из-за некоторых преступников, которые вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, сидят в парламенте», — подчеркнула она.

Санду также заявила, что кратчайший путь к досрочным парламентским выборам — отставка правительства Иона Кику.

«Самый короткий путь к досрочным выборам — это отставка правительства… Правительство должно немедленно уйти в отставку и запустить механизм досрочных парламентских выборов», — потребовала новоизбранный президент Молдавии.

В ходе выступления политик также обвинила пока еще действующего президента Молдавии Игоря Додона в том, что он пытается «посеять хаос, углубить кризис, удержать нас в международной изоляции, сделать жизнь людей еще тяжелее, отомстить людям за то, что они не голосовали за него».

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