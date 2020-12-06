Москва, , 13:58 — REGNUM Заявление политолога Александра Семченко о том, что в ближайшее время Украина рискует получить конфликт в Закарпатье, наподобие того, что случился в Донбассе, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Обращаю внимание, что на территории Словакии в отношении венгров дискриминация такая, что и в Закарпатье не снилось. Там земли по Трианонскому договору отошли Чехословакии, а потом, словацкие сепаратисты оторвали кусок территории и назвали его Словакией (страны никогда не существовало такой). Теперь они венгров притесняют, делая их чужаками в своей стране. Вот такая историческая несправедливость в отношении венгров, у которых словаки, по сути, украли территорию. Надеюсь, со временем справедливость будет восстановлена и Венгрии будут возвращены захапанные словаками территории», — пишет Werner von Schlieffen.

Многие комментаторы отметили, что на этот раз руководству Украины уже не удастся убедить своё население в том, что в их бедах виновата Россия. Теперь за дело взялись страны Евросоюза, которые не собираются нянчиться с Украиной так, как это делала Российская Федерация, уверены люди.

«Замечательно было бы! Страна ЕС и НАТО — это вам уже не «Донбасс», где с вами Россия пыталась, разговаривать с позиции «братьев». Таких братков иметь, врагов не надо», — считает Татьяна С.

Ряд пользователей заявили о своей уверенности, что рано или поздно Украина начнёт трещать по швам. Граждане указали, что Венгрия и Польша затаились в ожидании момента, когда подвернётся случай откусить от данной страны кусок побольше.

«Будет ли там заваруха, или не будет, но однозначно понятно, что одна часть заповедника отойдет Венгрии, другая часть Польше. И как бы не бесновались кастрюли — это всего лишь дело времени!», — поделился мнением Алекс Н.

Некоторые подошли к новости с юмором и предложили руководству Украины сразу сдаться Российской Федерации, чтобы «большой брат» спас их страну от потери территорий.

«Украине нужно объявить войну России и сразу сдаться. Только так она сохранит свою целостность», — шутит пользователь sonersolar.

Напомним, 5 декабря политолог Александр Семченко заявил о том, что в ближайшее время Украина рискует получить конфликт в Закарпатье, наподобие того, что случился в Донбассе.