Южно-Сахалинск, , 13:38 — REGNUM Решение Госдепартамента США признать жителей Курильских островов, родившихся на Южных Курилах, подданными Японии вызвало негодование среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Теперь японцы обязаны платить им пенсии (как в Японии), пособия. Малоимущих обеспечить жильем, построить на Курилах дома. Выдать японские паспорта, чтобы те могли беспрепятственно вывозить от туда праворукие машины и другие товары. Так же построить дороги, инфраструктуру и самим туда не ездить», — пишет пользователь boch4rik.

Ряд пользователей пришёл к мнению, согласно которому теперь Японии необходимо обеспечить своих «подданных» всей необходимой социальной поддержкой, которая предоставляется всем гражданам Японии.

«Штатники как всегда жгут! Но, мне кажется, нам надо с этим соглашаться. Жителям Курил надо писать претензию в Японское правительство, что на протяжении десятков лет они не платили пенсии и другие социальные выплаты. Требовать компенсацию за неучастие в парламентских выборах. После получения всех компенсаций нашим «японцам» надо провести референдум по самоопределению по прецеденту Косово и навсегда закрыть Курильский вопрос. Вот так. Япония будет в восторге от такой помощи от США», — считает пользователь Татьяна.

Многие комментаторы оказались крайне удивленны подобным решением Госдепартамента США. Пользователи указали на то, что раз жители Курил являются японцами, то у них есть право на самоопределение.

«Здесь американцы явно не подумали о своих словах. Всеобщая Декларация прав предусматривает право людей на самоопределение. Достаточно нашим гражданам на Курилах и Сахалине провести голосование, а наши люди выскажутся за нахождение в составе РФ, и тогда получится, что американцы сели в «лужу», — написал Михаил В.

Тем не менее, часть граждан пришла к выводу, что подобными действиями США пытается развязать новый конфликт и пересмотреть итоги Второй мировой войны, что ставит весь мир под угрозу новой глобальной войны.

«Подобными действиями США провоцируют конфликты и разрушают систему противовесов, созданную после Второй мировой войны. Одним из принципов была неизменность границ государств. СССР, Балканы и Восток они уже разрушили. После практически неизбежного падения Сирии наступит очередь Евросоюза с глубоким экономическим кризисом. Вот тут и сработает закладка с Курильскими островами. Выходом из кризиса для Европы США укажут войну с Россией, со стороны Востока отыграет Япония. Интервенция по аналогии с 1918 годом, во главе с российскими либералами, повторится. Практически к этому уже всё готово, коронавирус лишь отодвинул сроки», — поделился мнением пользователь Анатолий.

Напомним, 6 декабря Госдепартамент США вынес решение признать жителей Курильских островов, родившихся на Южных Курилах, подданными Японии.