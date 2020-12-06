Бишкек, , 13:21 — REGNUM В столице Киргизии сегодня, 6 декабря, состоялась очередная акция противников изменения Конституции страны и проведения референдума, сообщает «24kg».

По оценке местных СМИ на сегодняшнюю акцию собрались порядка сотни человек. Как и в минувшие два воскресенья (22 и 29 ноября) участники митинга собрались у железнодорожного вокзала и проследовали к площади Ала-Тоо.

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В ходе массового мероприятия протестующие скандировали: «Мы за светский Кыргызстан», «Мы за светское государство». В руках у людей были плакаты, на которых было написано: «Россия, помоги простым людям, а не олигархам», «Скажи ДА светскому Кыргызстану!», «В Конституцию определения «светское государство».

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Напомним, референдум о смене Основного закона Киргизии предлагают провести 10 января 2021 года одновременно с досрочными выборами президента. Отметим, в ноябре 2020 года власти республики вынесли на обсуждение проект новой Конституции, который граждане фактически сразу раскритиковали. Конституцию назвали «ХАНституцией» из-за существенного расширения полномочий президента республики, предусмотренных новым проектом Основного закона.