Бишкек, , 12:30 — REGNUM 43 международных наблюдателя аккредитовали на досрочные президентские выборы в Киргизии. Соответствующее решение было принято 6 декабря Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов, сообщает «24kg».

Наблюдатели представляют семь государств и семь международных организаций, включая центральные избирательные комитеты Молдавии, Азербайджана, а также Межпарламентскую Ассамблею государств-участников Содружества Независимых Государств.

По словам главы ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабековой мониторинг будут проводить и представители миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, но заявку на аккредитацию на данный момент они не подавали.

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Напомним, досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января 2021 года. 4 декабря ЦИК отстранила от участия в выборах президента 43 из 63 кандидатов. Таким образом на данный момент на должность президента Киргизии претендуют 20 человек.