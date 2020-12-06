Москва, , 12:30 — REGNUM Предложение главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука, отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT и ужесточить санкции против страны, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Ну, Кравчука я запомнил еще в 1992 году, когда для всех граждан, которые служили на территории данной республики и отказались присягнуть, по его команде, б/п проездные были отменены. Так пришлось покупать билеты на ЖД за свои деньги. Это от Николаева до Уфы», — поделился пользователь Ринат.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что предложение Кравчука не является справедливым по отношению к гражданам России. Люди уверены, что данного политика необходимо было судить ещё во времена развала Советского Союза, как изменника Родины.

«Я считаю, что Леонид Кравчук не прав. Самого Кравчука вместе с Ельциным, Шушкевичем и Горбачевым надо было бы в свое время привлечь к уголовной ответственности за измену Родине. И тогда не было бы проблемы ни с Донбассом, ни с Крымом. Что же касается его предложения отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT в качестве санкции за ситуацию на востоке Украины, то это несправедливо», — считает Геннадий Р.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что никто не станет отключать Россию от системы SWIFT, ведь это идёт в противоречие интересов мировой финансовой элиты, которая, в результате данного действия, потеряет крупный поток денежных средств.

«Не отключат. Для банков и правителей мира деньги не пахнут. А политика лишь борьба за лакомый кусок и место под солнцем. Правители, главари преступных кланов, держатели наворованного (ну, не может честный человек заработать миллионы и миллиарды в долларах) уходят, а деньги остаются в банках, и работают на банкиров. Они могут подписать любые бумажки, но будут соблюдать свои интересы. Даже обсуждать нечего. Тем более, полно оффшоров», — написал пользователь под псевдонимом «Не важно».

Тем не мене, часть пользователей заявила о том, что не переживает по поводу того, что Россию могут отключить от SWIFT. Они отметили, что руководство Российской Федерации заблаговременно создала подобную отечественную систему, которая позволит стране обеспечить свою экономическую безопасность.

«На случай отключения России от международной межбанковской системы Банк России, начиная с декабря 2014 года, предоставляет кредитным организациям свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT о внутрироссийских операциях», — пишет Георгий З.

Напомним, 6 декабря глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT и ужесточить санкции против страны.