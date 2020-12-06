Ереван, , 11:31 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян с рабочим визитом будет находиться в Москве 6−7 декабря, сообщили 6 декабря в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян Mfa.am

«6−7 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетит Москву с рабочим визитом», — сообщает пресс-служба МИД Армении.

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Напомним, ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что между главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Арой Айвазяном 7 декабря в столице России состоится встреча, посвященная договоренностям по Нагорному Карабаху.

«Особое внимание» по словам Захаровой во время встречи главы МИД России и Армении уделят реализации договоренностей о прекращении войны в Карабахе, достигнутых 9 ноября. В ходе встречи будут также обсуждаться вопросы, связанные с оказанием гуманитарного содействия, с восстановлением инфраструктуры, разблокированием транспортных коридоров, и учтены договоренности, которые были достигнуты по результатам визитов российской межведомственной делегации в Армению и Азербайджан, состоявшихся 21 ноября.