Киев, , 11:06 — REGNUM «Черного рынка» вакцины от коронавируса на Украине не будет. Об этом 5 декабря заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

«Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть, все вакцины должны отслеживаться», — заявил он.

Главный санитарный врач Украины также добавил, что Киев не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, так как поставки российских препаратов в страну запрещены и ни одного препарата, произведенного в Российской Федерации, по его словам не завозится.

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Чиновник также отметил, что в стране разрабатывается план вакцинации населения с учетом получения восьми миллионов доз вакцины бесплатно в рамках инициативы COVAX и закупки оставшихся 32 миллионов доз. Он добавил, что все будет готово к приему вакцины и началу вакцинации в начале февраля 2021 года.

Главный санитарный врач Украины уверен, что государству хватит средств для проведения вакцинации от COVID-19 с учетом 2,6 млрд гривен, заложенных в проекте госбюджета, а также кредитных средств — $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $75 млн от Всемирного банка.

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Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил сожаление в связи с тем, что вакцина от коронавирусной инфекции не подпадает под действие украинского закона о сильнодействующих лекарственных препаратах и за ее реализацию, например через интернет, не предусмотрена уголовная ответственность.