Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Россия получит преимущество в случае возврата США в условия Парижского соглашения по климату. Заявление об этом 6 декабря сделал действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Как пояснил Трамп, у России есть преимущество перед США, так как она «отталкивается от старых времён», когда воздух был очень грязным, а стандарты по его чистоте были другими. Китай же, по словам Трампа, будет принимать меры не ранее 2030 года.

«Мы бы могли начать немедленно, но скольких денег бы нам это стоило. Нам также пришлось бы закрыть примерно 20% заводов», — отметил Трамп.

Также Трамп добавил, что Парижское соглашение было разработано не с целью сохранения окружающей среды, а с целью уничтожить США. По мнению американского лидера, демократы в случае прихода к власти «первое, что хотят сделать — это вернуться к Парижскому соглашению».

Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано более, чем 190 странами в 2015 году. Страны-участницы утвердили план действий по сдерживанию глобального потепления. В частности, Россия обязалась к 2030 году снизить вредные выбросы в атмосферу до 70% от уровня 1990 года. Трамп объявил о решении выйти из соглашения в 2017 году. Политик полагает, что выполняя положения договора США потеряют к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

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