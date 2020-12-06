6 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже трижды. Последний раз принятие Большого герба Украины провалилось в 2009 году. И, может быть, слава Богу, что провалилось, поскольку предложенный тогда эскиз герба был какой-то коллекцией геральдических недостатков, семиотических ошибок и упущенных возможностей. И времени на исправление ошибок было предостаточно – 12 лет. Ан нет...

Марьян Сидорив, , 07:27 — REGNUM Да здравствует майор американской армии Эдвард Алозиус Мерфи-юниор, открывший миру закон бытия, практически всегда подтверждаемый (если по-умному, то «верифицируемый») повседневной практикой! Согласитесь, что с этой великой мудростью — «если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так» — сталкивался каждый из нас. А сейчас столкнулась и проблема украинского Большого герба.

Для нашей повседневности особую ценность имеет одна из русских версий прочтения закона Мерфи: «Если какая-то хрень может произойти, она произойдет обязательно». Происходит она и с Большим гербом Украины, история создания которого уходит в глубину десятилетий, но так и не пришла к своему концу: уж слишком много тщеславцев хотят причислить себя к сонму «герботворцев», но тщеславие редко прибавляет ума. Или хотя бы знаний и образования.

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже трижды. Последний раз принятие Большого герба Украины провалилось в 2009 году. И, может быть, слава Богу, что провалилось, поскольку предложенный тогда эскиз герба был какой-то коллекцией геральдических недостатков, семиотических ошибок и упущенных возможностей. И времени на исправление ошибок было предостаточно — 12 лет. Ан нет…

25 августа 279 украинских парламентариев поддержали проект постановления 3994 от 18.08.2020 с поручением кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Победителя следовало определить до 1 декабря, а после этого кабинет министров должен был внести в Раду предложение по утверждению герба. 30 сентября кабмин принял проект постановления о проведении конкурса, а 19 ноября, досрочно, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба.

Выставка эскизов большого государственного герба Украины Mkip.gov.ua

Но предложенный победителем эскиз очень трудно оценить иначе, чем «семантическую катастрофу». Это если рассматривать семантику как отношение между знаком и его смыслом, а предлагаемый герб — как знак саморефлексии государства Украина: то, каким оно само себя представляет в итоге исторического развития.

И речь идет не об азбучных геральдических ошибках типа золотого креста на белом доспехе архистратига Михаила. В геральдике есть «железное правило»: металл не налагается на металл. А «золото» и «серебро» — это цвета именно металлов. Ну да ладно: главный художник и карикатурист слабоюмористического журнала «Перець» может этого и не знать. Но неужели он и те члены Оргкомитета конкурса (включая министра культуры Тищенко и министра юстиции Малюську) не видят, что:

Щитодержатели гербового щита (декстер — герб Киева, архистратиг Михаил, синистер — герб Львова, коронованный, вооруженный Лев) сапогами и лапами топчут ленту цвета государственного флага Украины?

Что изначальный герб Киевской земли (воеводства) — это «в червленом поле серебряный ангел, с опущенными мечем и ножнами в руках («Гербовник Польский» Каспара Несецкого)?

Что коронованный «галицейский лев» означает либо политический суверенитет региона, либо его принадлежность польской Короне?

Что геральдические фигуры (ни человеческие, ни животные) НИКОГДА не изображались с подчеркнутыми гениталиями? Что не преминули сделать авторы эскиза-победителя…

Но наибольшее изумление вызывает та корявая конструкция, которую авторы водрузили над геральдическим щитом Малого герба. Традиционно в Европе там размещали шлем с нашлемником для частных гербов или корону для гербов государственных. Или ничего не размещали.

Объявление результатов конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины Mkip.gov.ua

Украинские горе-герботворцы взгромоздили туда итальянский гонфалон (знамя на шесте с Т-образной опорой и украшенное острием), который никогда не использовался в структуре геральдических композиций. В польской геральдике гонфалон традиционно называется «хоруговью», «корогвой». Но также традиционно это был предмет религиозных процессий, не имевших отношения к светской государственной власти. На украинскую же гербовую «хоругвь» поместили более чем светского «козака» с мушкетом, в ногах которого болтаются Ангел и Лев — Щитодержатели. Вообще-то, для предводителя небесного воинства, как и для царя зверей, уместно более почетное место.

И бросается в глаза, что в предложенном проекте герб венчает не символ власти — корона и даже не символ древности рода — шлем, а символ смерти — острие копья. В современной европейской государственной геральдике такого не встретишь. Хотя, в принципе, найти можно — в гербах Ванауту, Буркина-Фасо, Бурунди или, там, Демократической республики Конго. Но это не совсем Европа, куда, совсем по-есенински, «задрав штаны», бежит Украина.

Но и это не самое глупое. Любой герб — это средство мобилизации территорий вокруг государственной власти. И государственная геральдика всегда стремилась подчеркнуть это единство. Эталонный пример — интерпретация герба Священной Римской империи германской нации в рисунке Ганса Бургкмайера (1510 год, Аугсбург). Там на крыльях двуглавого Черного Орла размещено ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ земельных гербов.

На Украине регионов тоже достаточно. «Отец украинской суверенности», Вячеслав Черновил когда-то писал, что «вижу в составе Украинской Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донецкая область, Таврия (Черноморье), а Крым — как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной» («Твори у десяти томах», том 6, с. 579). Вопрос: где на проекте Большого герба подольское «Солнце», слобожанский «Лук со стрелой», закарпатский «Медведь» или «Якорь» Одесской области? Где, в конце концов, «Коронованная Галка» Галичины?

Работа художника Алексея Кохана Mkip.gov.ua

Ничего этого нет. Есть только киевский Архангел и львовский Лев у ног среднеднепровского «Козака с самопалом». У ног символа, дарованного польским королем Стефаном Баторием в XVI веке как печать своего наемного войска, а в XVIII веке волей генерал-фельдмаршала Российской Империи ставшего символом на знаменах украинских казачьих полков.

Вот такая она, семантика украинского суверенного герба, получается.

Радует только одно. «Закон Мерфи» уже «сыграл», но есть шанс, что эта откровенная глупость «не пройдет». В Окружной административный суд Киева уже поступил иск с просьбой признать недействительными результаты конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат. Очень хочется верить, что у судей хватит если не ума, то знаний.