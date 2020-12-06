Ужгород, Украина, , 07:25 — REGNUM О возможном появлении очага гражданской войны в Закарпатской области Украины завил украинский политолог Александр Семченко, комментируя очередное обострение отношений между Киевом и Будапештом после обысков, проведенных 30 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья». Об этом украинский политолог рассказал «Известиям».

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Семченко описал сценарий развития событий в Закарпатский области, согласно которому официальный Киев введет в регион контингент силовиков (армия или полиция), а местные организации окажут сопротивление.

«Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс», — полагает эксперт.

Семченко также отметил, что так, как в Закарпатье местность гористая, то обороняться и вести партизанскую войну здесь проще.

«За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия», — отметил политолог, добавив, что международное сообщество вряд ли окажет поддержку Украине.

Еще одним фактором, способным спровоцировать гражданскую войну в Закарпатье Семченко назвал украинских националистов, которые по его словам «привыкли устанавливать свои порядки» в Центральной Украине. Он напомнил, что представители радикальных украинских организаций привыкли ставить несогласных на колени, добиваться покорности. И по мнению Семченко подобного рода действия националистов могут «всколыхнуть» Закарпатскую область.

«В ответ Венгрия может ввести свои войска», — подытожил Семченко.

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Напомним, после обысков, проведенных сотрудниками СБУ в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья» Венгрия обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой направить в Закарпатскую область Украины Специальную мониторинговую миссию для того, чтоб установить факты агрессивных действий сотрудников украинских силовых структур против проживающих на Украине венгров.