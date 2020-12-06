Ужгород, Украина, 6 декабря 2020, 07:25 — REGNUM О возможном появлении очага гражданской войны в Закарпатской области Украины завил украинский политолог Александр Семченко, комментируя очередное обострение отношений между Киевом и Будапештом после обысков, проведенных 30 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья». Об этом украинский политолог рассказал «Известиям».
Читайте также: «Охота на ведьм» в Закарпатье Украины: Будапешт и Киев обменялись ударами
Семченко описал сценарий развития событий в Закарпатский области, согласно которому официальный Киев введет в регион контингент силовиков (армия или полиция), а местные организации окажут сопротивление.
Семченко также отметил, что так, как в Закарпатье местность гористая, то обороняться и вести партизанскую войну здесь проще.
Еще одним фактором, способным спровоцировать гражданскую войну в Закарпатье Семченко назвал украинских националистов, которые по его словам «привыкли устанавливать свои порядки» в Центральной Украине. Он напомнил, что представители радикальных украинских организаций привыкли ставить несогласных на колени, добиваться покорности. И по мнению Семченко подобного рода действия националистов могут «всколыхнуть» Закарпатскую область.
Читайте также: Будапешт попросил ОБСЕ расследовать обыски СБУ у венгров в Закарпатье
Напомним, после обысков, проведенных сотрудниками СБУ в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья» Венгрия обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой направить в Закарпатскую область Украины Специальную мониторинговую миссию для того, чтоб установить факты агрессивных действий сотрудников украинских силовых структур против проживающих на Украине венгров.