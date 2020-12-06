Вашингтон, 6 декабря 2020, 03:27 — REGNUM Сотрудничество с переходной командой кандидата в президенты США Джозефа Байдена по передаче полномочий новой администрации подтвердил Пентагон. Это следует из опубликованного 6 декабря рядом СМИ заявления исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера.
Кроме того, уточняется, что Пентагон предоставил переходной команде Байдена «тысячи страниц документов», включая секретные, и провели десятки совместных бесед и встреч. Также отмечается, что на ближайшее время запланированы встречи команды Байдена с представителями РУМО, АНБ, национального управления военно-космической разведки и национального агентства геопространственной разведки.
Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»
Информация о том, что военное ведомство, якобы, не выполняет обязанности по предоставлению профессиональной помощи команде Байдена в Пентагоне названа «явно ложной и открыто оскорбительной».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что суды четырёх штатов США отклонили иски команды действующего президента страны Дональда Трампа о признании его победы на президентских выборах.
Читайте ранее в этом сюжете: Суды четырех штатов США отклонили иски о признании победы на выборах Трампа