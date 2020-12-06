Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Сотрудничество с переходной командой кандидата в президенты США Джозефа Байдена по передаче полномочий новой администрации подтвердил Пентагон. Это следует из опубликованного 6 декабря рядом СМИ заявления исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера.

Министерство обороны и руководство передачей власти в его структуры полностью сотрудничают с переходной командой Байдена, национальная безопасность и защита американцев для них на первом месте при любых обсуждениях» , — отметил Миллер. Кристофе Миллер , — отметил Миллер.

Кроме того, уточняется, что Пентагон предоставил переходной команде Байдена «тысячи страниц документов», включая секретные, и провели десятки совместных бесед и встреч. Также отмечается, что на ближайшее время запланированы встречи команды Байдена с представителями РУМО, АНБ, национального управления военно-космической разведки и национального агентства геопространственной разведки.

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Информация о том, что военное ведомство, якобы, не выполняет обязанности по предоставлению профессиональной помощи команде Байдена в Пентагоне названа «явно ложной и открыто оскорбительной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суды четырёх штатов США отклонили иски команды действующего президента страны Дональда Трампа о признании его победы на президентских выборах.

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