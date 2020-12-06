Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Обсудить результаты президентских выборов на специальной сессии местного законодательного собрания (легислатуры) призвал власти штата Джорджия действующий президент США Дональд Трамп. Соответствующее предложение 5 декабря политик выдвинул в своём Twitter.

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«Потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!» — так ответил Трамп губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу, подтвердившему, что он не против провести аудит подписей избирателей на бюллетенях.

Как отметил Кемп, в разговоре с Трампом он трижды подтвердил свою готовность провести проверку подписей на бюллетенях, присланных по почте, чтобы «восстановить уверенность в нашем процессе выборов и обеспечить, чтобы в Джорджии были подсчитаны только законные голоса». В ответ на это американский лидер заявил, что аудит не проведён до сих пор. По утверждению Трампа, в случае сверки подписей победа в штате Джорджия достанется ему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что штаб Трампа готовится подать новый судебный иск по отмене результатов президентских выборов в штате Джорджия.

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