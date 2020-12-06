Киев, , 01:02 — REGNUM Исключить Россию из международной расчётной системы межбанковских переводов предложил первый президент Украины, а в настоящее время глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Такое заявление политик сделал 5 декабря в эфире телеканала «Украина 24».

Отключение России от системы SWIFT экс-президент Украины предложил в качестве санкции за ситуацию в Донбассе. Кравчук пояснил, что такая санкция будет самой действенной из существующих, так как она будет применена в отношении государства в целом, а не отдельных конкретных лиц.

«Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова», — добавил Кравчук.

Также политик отметил, что Украина будет требовать ужесточения санкций против России, в случае, если военный конфликт в Донбассе не будет урегулирован до конца текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кравчук заявил об отсутствии серьёзных сдвигов к миру в Донбассе.

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