Москва, , 23:58 — REGNUM Призыв властей Соединённых Штатов к ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» является политической агрессией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она ответила на слова исполняющей обязанности посла США в Берлине Робин Куинвилл, заявившей, что «Северный поток — 2» — это политический инструмент, который направлен на то, чтобы обойти «Украину и разделить Европу».

«Фантастика какая-то. 5 марта 2014 года в The Washington Times вышла статья с ровно противоположным заголовком: «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что «российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

Ранее сообщалось, что баржа «Фортуна», которая будет вести работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» на немецком участке, направляется в порт Росток (ФРГ).

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