Киев, , 23:42 — REGNUM Памятник единственному украинскому космонавту Леониду Каденюку открыл в Киеве действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом 5 декабря говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

В сообщении говорится, что в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле «Колумбия» был открыт на Байковом кладбище монумент.

«Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль, — сказал Зеленский, который принял участие в открытии памятника. — А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так — нужно почитать историю. Это обязанность государства».

Как передавало ИА REGNUM, первый украинский космонавт Леонид Каденюк скончался на 68 году жизни в Киеве в январе 2018 г.

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