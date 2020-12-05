Псков, , 23:22 — REGNUM В Псковской области в статистику выявленных случаев коронавирусной инфекции разом добавились 880 новых подтвержденных случаев — при том, что в предыдущие дни уходящей недели в регионе выявлялось по 194−199 новых носителей в сутки. Этот невероятный взлёт, который назвали «свечкой», объясняется единовременной обработкой так называемых «зависших» тестов. Тем временем на Псковщине продлили действующие ограничения до середины января.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников Instagram.com/m.v_007/

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram 5 декабря растолковал подписчикам, почему так получилось, постарался успокоить псковичей и пообещал наказать виновных.

«Это не резкое и серьёзное увеличение числа заболевших ковидом. Ситуация обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона. Задержка техническая, всем пациентам своевременно была оказана медицинская помощь. Часть из них уже выписана. Почему так произошло — разговор отдельный. Уже назначена служебная проверка и без внимания эта ситуация, безусловно, не останется. Оргвыводы тоже будут сделаны», — заявил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что на заседании регионального оперштаба 4 декабря предупреждал о возможности резкого скачка после обработки «задержавшихся тестов», но признал, что их количество «оказалось несколько выше, чем мы предполагали».

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине разберутся с потерей результатов тестов на COVID-19

По словам губернатора, эпидемическая ситуация в Псковской области находится под полным контролем властей, все необходимые антиэпидемические мероприятия реализуются.

«Теперь лаборатории смогут продолжить плановую работу без долгов, с соблюдением всех действующих регламентов. Через 1−2 недели с помощью нового оборудования увеличим ежедневное количество тестируемых — планируем выйти на показатель в 1600—1700 исследований. Ранее эта цифра была меньше на 500 тестов», — отметил глава Псковской области.

Как отметил Михаил Ведерников, по его указу основные ограничения в регионе продлены до 15 января 2021 года, в том числе режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Также конкретизированы места, где действует обязательный масочный режим — это территории рынков, ярмарок, ТРЦ, спортивно-развлекательных комплексов. Указом также установлен порядок проведения новогодних мероприятий в детских садах и школах, уточняется деятельность по организации детского отдыха и развлечений. В частности, в организациях, предоставляющих услуги досуга, не допускается проведение массовых мероприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области на «дистанционке» находятся 138 классов