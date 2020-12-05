Псков, 5 декабря 2020, 23:22 — REGNUM В Псковской области в статистику выявленных случаев коронавирусной инфекции разом добавились 880 новых подтвержденных случаев — при том, что в предыдущие дни уходящей недели в регионе выявлялось по 194−199 новых носителей в сутки. Этот невероятный взлёт, который назвали «свечкой», объясняется единовременной обработкой так называемых «зависших» тестов. Тем временем на Псковщине продлили действующие ограничения до середины января.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Instagram.com/m.v_007/

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram 5 декабря растолковал подписчикам, почему так получилось, постарался успокоить псковичей и пообещал наказать виновных.

«Это не резкое и серьёзное увеличение числа заболевших ковидом. Ситуация обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона. Задержка техническая, всем пациентам своевременно была оказана медицинская помощь. Часть из них уже выписана. Почему так произошло — разговор отдельный. Уже назначена служебная проверка и без внимания эта ситуация, безусловно, не останется. Оргвыводы тоже будут сделаны», — заявил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что на заседании регионального оперштаба 4 декабря предупреждал о возможности резкого скачка после обработки «задержавшихся тестов», но признал, что их количество «оказалось несколько выше, чем мы предполагали».

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По словам губернатора, эпидемическая ситуация в Псковской области находится под полным контролем властей, все необходимые антиэпидемические мероприятия реализуются.

«Теперь лаборатории смогут продолжить плановую работу без долгов, с соблюдением всех действующих регламентов. Через 1−2 недели с помощью нового оборудования увеличим ежедневное количество тестируемых — планируем выйти на показатель в 1600—1700 исследований. Ранее эта цифра была меньше на 500 тестов», — отметил глава Псковской области.

Как отметил Михаил Ведерников, по его указу основные ограничения в регионе продлены до 15 января 2021 года, в том числе режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Также конкретизированы места, где действует обязательный масочный режим — это территории рынков, ярмарок, ТРЦ, спортивно-развлекательных комплексов. Указом также установлен порядок проведения новогодних мероприятий в детских садах и школах, уточняется деятельность по организации детского отдыха и развлечений. В частности, в организациях, предоставляющих услуги досуга, не допускается проведение массовых мероприятий.

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