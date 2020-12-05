Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Победу демократа Джо Байдена на выборах президента Соединённых Штатов признали лишь 25 из 249 членов Республиканской партии в палате представителей и сенате США. Об этом сообщает газета Washington Post.

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Отмечается, что журналисты по телефону и электронной почте задали соответствующий вопрос помощникам всех представителей конгресса от Республиканской партии, победу Байдена признали только 25 республиканцев.

При этом двое заявили о победе действующего главы Белого дома Дональда Трампа, а 222 члена палаты представителей и сената от Республиканской партии не ответили на вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал продолжить борьбу за честные выборы в стране. По его мнению, масштаб фальсификаций в ходе голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах оказался невиданным.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы, окончательные результаты которых до сих пор неизвестны. Тем не менее большинство американских СМИ поспешило признать победителем кандидата от демократов Джо Байдена.