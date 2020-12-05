Берлин, , 22:04 — REGNUM Посольство Соединённых Штатов в Германии призвало Берлин и Евросоюз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». Об этом заявила исполняющая обязанности американского посла в ФРГ Робин Куинвилл.

«Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода», — сказала она изданию Handelsblatt.

По её словам, это якобы стало бы сигналом о том, что ЕС больше не будет мириться со «злонамеренным поведением России».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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