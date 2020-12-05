Минск, , 21:12 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос всех 20 сотрудников издания «Наша нива», сообщает 5 декабря Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале.

«На следующей неделе вызывают на допрос всех 20 сотрудников «Нашей нивы», — сообщили в ассоциации со ссылкой на главного редактора издания Егора Мартиновича.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Белоруссии в отношении Егора Мартиновича возбудили уголовное дело. Его заподозрили в клевете в адрес замглавы МВД республики Александра Барсукова.

В СК Белоруссии сообщили, что основанием для возбуждения дела стала публикация в «Нашей ниве», порочащая Барсукова и содержащая о нём заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство. Материал был опубликован в интернете.