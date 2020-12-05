Лондон, , 20:53 — REGNUM Военно-морские силы Великобритании за последние две недели наблюдали «значительное присутствие» кораблей Вооруженных сил России рядом с территориальными водами Соединенного королевства. Об этом говорится в заявлении британских ВМС.

Так, утверждается в заявлении, восемь британских кораблей в ходе скоординированной операции от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, «внимательно отслеживали каждое движение русских, будь то вышедшая на поверхность подводная лодка, эсминец, корвет, патрульный корабль и сопровождающие их буксиры и суда снабжения».

Так, британские военные наблюдали за передвижениями российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» у западного побережья Шотландии. Помощь Британии оказывали французские ВМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о крупных дополнительных вложениях в военную сферу. В частности, на военные расходы за четыре года будет дополнительно выделено 16,5 млрд фунтов стерлингов (порядка $22 млрд). По словам Джонсона, это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест и создать 40 тыс. новых.

Существенная часть из этих денег уйдёт не на принципиально новые программы, а на реализацию старых, в том числе на закупку новой бронетехники, новых кораблей для ВМС и на поддержание ядерного арсенала Британии.

Читайте также: ВМС Британии и Франции получат единую противокорабельную ракету