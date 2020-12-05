Москва, , 21:06 — REGNUM Решение Верховного суда Нидерландов отказать России в приостановке процесса выплаты бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд по их искам вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Для Роснефти…, поглотившей ЮКОС и Башнефть, 57 миллиардов долларов — не деньги…», — написал Александр А.

Большинство комментаторов сошлось во мнении, что решение суда Нидерландов не имеет веса на территории России, а значит, его требования исполнять нельзя. Они считают, что если Российская Федерация пойдёт на поводу иностранного юридического органа, то это будет несправедливая ситуация по отношению к гражданам России.

«Судебное решение Нидерландов не имеет никакой юридической силы на территории России. Активы ЮКОСа были незаконным путём получены и конфискованы в пользу страны… Акции на природные ресурсы 100% должны принадлежать государству и идти на формирование пенсий и бюджета, как в тех же Нидерландах», — считает пользователь Александр.

«Ага, сами главы ЮКОСа в 90-х бизнес строили буквально на крови, а теперь хотят деньги назад, у народа. В России не действуют законы Нидерландов, так что пускай идут куда подальше со своими выигранными исками», — пишет Руслан С.

Напомним, 4 декабря Верховный суд Нидерландов вынес решение отказать России в приостановке процесса выплаты бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд по их искам.