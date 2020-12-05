Анкара, , 20:23 — REGNUM Азербайджан заслужил победу в Карабахе как с военной точки зрения, так и с точки зрения дипломатии и международного права. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 5 декабря журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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»Хочу еще раз подчеркнуть, Азербайджан не посягал на чьи-либо территории, не нападал ни на кого, — сказал турецкий лидер. — Азербайджан освободил свои земли, которые оставались под оккупацией 30 лет, несмотря на резолюции ООН, ОБСЕ и других организаций».

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего выступления на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что положительным образом может повлиять на отношения Анкары и Еревана соглашение по Нагорному Карабаху.

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