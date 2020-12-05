Москва, , 20:46 — REGNUM Заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислица о том, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер якобы разрабатывал «совместно» с советским лидером Иосифом Сталиным, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Украина будет наказана перед Богом тем, что предала миллионы жизней, отданных советскими людьми за победу над фашизмом», — поделилась мнением Евгения П.

Подавляющее большинство пользователей осудили заявление постпреда Украины. Многие отметили тот факт, что, несмотря на противоречивую личность Сталина, тем не менее, советский народ, под его руководством, спас мир от фашизма.

«Каким бы ни был Сталин и как бы каждый из нас к нему не относился, он был поставлен во главе страны властью большевиков, в составе которых было немало людей различной национальности, включая украинцев. Отделять судьбу Украины от общей судьбы страны не достойно для простых людей, а для политиков это преступление, за которое нужно привлекать к уголовной ответственности. Политик, имеющий государственный чин и ответственность, не имеет права не понимать последствий своих высказываний», — считает Анатолий Е.

Некоторые указали на то, что именно фигура Сталина позволила появиться на свет Организации Объединённых Наций, с трибуны которой и прозвучало это возмутительное заявление.

«ООН — результат прогрессивных и победоносных действий народов СССР и их идеологических вождей Ленина и Сталина, один из результатов Великой Отечественной войны, сегодня пытается объяснить сама себе и всему миру, что она фейк! Забавно», — написал Артём К.

Ряд пользователей предположили, что слова Кислицы идут в череде других, которые имеют под собой цель «расчеловечить Россию», её лидеров и сам российский народ.

«Это вполне осознанный курс на расчеловечивание русских, России, СССР, лишение нас великой Победы и попытка заставить каяться. И эта тенденция будет только усиливаться. Лет 20 назад подобные высказывания, со столь высоких трибун, представить себе было невозможно, а сейчас — запросто», — написал пользователь Сергей.

Напомним, 2 декабря постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил о том, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер якобы разрабатывал «совместно» с советским лидером Иосифом Сталиным.