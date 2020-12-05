Москва, , 20:39 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что есть чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе и от этого, к сожалению, создается неверное мнение о государственных служащих, вызвало споры в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Проблема в том, что наш народ плохо понимает, кто такой чиновник. Депутаты всех номиналов — не чиновники, сотрудники гос. корпораций — не чиновники. Зато любой рядовой сотрудник налоговой, таможни, судов, министерств, ведомств и департаментов, а также муниципалитетов это и есть государственные и муниципальные служащие, имеющие определённый чин. Вот они как раз чиновники. Чиновник паспортного стола или налоговой с зарплатой 18 000 рублей как раз и есть чиновник», — написал Андрей Ф.

Многие комментаторы пришли к мнению, что Песков высказал правильную точку зрения. По их мнению, множество чиновников достойно выполняют свои обязанности, но картину портят отдельные личности, которые дискредитируют деятельность власти в целом.

«Ничего он сверхъестественного не сказал — в любой сфере найдутся люди, которые добросовестно выполняют свою работу, как и те, кто слишком активно пользуется своими должностными полномочиями, не вкладывают достаточно сил. Как правило, в регионах есть несколько таких отпетых гадов, которых народ всем сердцем ненавидит, и они-то и создают тот образ противного чиновника», — написал Виталий А.

Другие же сообщили о том, что некоторые чиновники в целом отбились от обычной жизни, в которой прибывают граждане Российской Федерации.

«Многие вообще с трудом можно сказать, что работают. Проблема в том, что они живут в другой среде обитания. Они не живут в обычных домах. Они не ходят пешком на работу. Они не ходят по обычным тротуарам. Они не ездят без мигалок и крякалок. Они не ходят в обычные магазины, на рынки. Их дети учатся в особых школах. Они обслуживаются в спецполиклиниках и больницах… Увидели бы очаг своей деятельности», — написал Валерий В.

Некоторые решили отметить тот факт, что не все граждане отдают себе отчёт о том, кто такие в большинстве чиновники. Они указали, что многие государственные служащие занимаются тяжёлой работой за довольно скромную зарплату.

«Нужен закон Китая. Смертная казнь за воровство бюджетных средств, в особо крупных размерах… Только так можно навести порядок в России», — считает пользователь Алекс.

Напомним, 4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что есть чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе и от этого, к сожалению, создается неверное мнение о госслужащих.