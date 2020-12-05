Киев, , 19:59 — REGNUM Власти Украины готовы увеличить взносы в операции под руководством Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран в интервью изданию «Правительственный курьер».

«Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах альянса дополнительный военный и гражданский персонал», — сказал он.

По его словам, украинская сторона также готова приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией с НАТО в режиме реального времени с использованием автоматизированных систем.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря минобороны Украины впервые в истории провело закупки военных товаров без посредников через структуры НАТО.