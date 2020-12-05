Москва, , 20:31 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что искусственный интеллект является основой для рывка в развитии человечества, а также о том, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, включая производство, социальную сферу, науку и культуру, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Для того, чтобы создавать ИИ нужен человек. … Кто будет разрабатывать этот самый ИИ? Машина без человека — это всего лишь груда металла или пластика», — поделился мнением пользователь ira8kia.

Многие комментаторы сообщили, что не видят смысла в развитии технологий искусственного интеллекта в России. По их видению, деньги на развитие данной сферы необходимо направить на поддержку благосостояния граждан Российской Федерации.

«Всё дело, по моему мнению, в деньгах, а именно федеральной программе национальной стратегии по искусственному интеллекту с выделением 90 млрд рублей», — пишет пользователь Игорь.

Другие парировали данное утверждение тем, что ИИ как раз и позволяет улучшить жизнь простых граждан за счёт того, что многие системы управления в стране будут оптимизированы за счёт внедрения цифрового интеллекта.

«Грамотное применение технологии ИИ позволяет снизить число граждан за чертой бедности. Позволяет оптимизировать процессы практически в любой сфере. В первую очередь в правоохранительных органах, на которые уходит очень много денег. Медицина, образование, ЖКХ — всё в той или иной степени может быть улучшено за счет новых технологий с применением ИИ», — считает пользователь Юрий.

Отдельные блогеры всё же считают, что развитие технологий искусственного интеллекта не дают чёткого представления о том, какой в итоге продукт получит государство или как это на самом деле может помочь гражданам России.

«Технология это отлаженный процесс, результатом которого является вполне определенная заранее продукция. То есть в процессе замеса муки с определёнными ингредиентами и термической обработки мы получаем хлеб. С помощью штампов, конвейеров, после сборки, получаем автомобиль. Каким образом «родными непонятными технологиями» получить непонятно что?» — пишет Сергей С.

Напомним, 4 декабря президент России Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), назвал искусственный интеллект основой для рывка в развитии человечества, а также отметил, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, включая производство, социальную сферу, науку и культуру.