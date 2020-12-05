Москва, , 19:11 — REGNUM Решение президента Франции Эммануэля Макрона не отвечать на провокационные слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который назвал его «бременем Франции», вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили свою точку зрения 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Обычно так себя ведут те, кто сначала и нагадили. Деликатно так нагадил, а теперь молчит. Скорее на трусость и глупость смахивает», — пишет пользователь Genrih VIII.

По мнению некоторых блогеров, в данном конфликте лидеров двух стран побелил Эрдоган. Теперь, уверены они, у Макрона настанут «тяжёлые время», если учитывать тот факт, что во Франции нарастает кризис в обществе.

«Как Эрдоган уел Макрона: теперь тому придется уйти в отставку. Главное — что у самого Эрдогана нет никаких проблем в стране», — написал Олег О.

Другие оказались иного мнения. По их видению, Макрон делает всё правильно и его отказ отвечать на оскорбления со стороны Эрдогана говорит о том, что президент Франции не уважает мнение турецкого лидера.

«Франция — одна из лидеров по производству военной технологии НАТО. Макрон — истинный европеец и истинный француз. Он законодательно борется против исламского фундаментализма и терроризма, которые исходят со стороны Эрдогана. С торгашом Эрдоганом нечего говорить, для Макрона Эрдоган это пустое место», — считает пользователь под псевдонимом «Правда».

Отдельные пользователи пришли к выводу, что оба президента друг от друга мало чем отличаются. По их видению, они попросту борются за внимание со стороны более влиятельного игрока.

«Эрдоган от Макрона мало чем отличается. Оба одно и тоже дело делают. Оба любят войны и беспредел. А может у них такая межведомственная конкурентная война за конкретный приз? За льготы, к примеру, кто кого перекривляет, сильнее покусает или ещё что-нибудь», — поделился мнением Сергей Г.

Напомним, 4 декабря французский президент Эммануэль Макрон не стал отвечать на провокационные слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который назвал его «бременем Франции», и призвал к уважению.